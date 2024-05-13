Назначение на перспективу. Белоусова назвали лучшим кандидатом на пост главы Минобороны | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 13:57 Назначение на перспективу. Белоусова назвали лучшим кандидатом на пост главы Минобороны Политолог Гуреев: Белоусову поручили наведение порядка в Минобороны и рост ВПК Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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Андрея Белоусова выдвинули кандидатом на пост министра обороны России. Предстоящее назначение стало неожиданностью для рядовых россиян, но не для экспертного сообщества. Политолог Данила Гуреев заявил 360.ru, что бывший вице-премьер, опытный экономист сможет решить проблемы вверенного министерства.

Неожиданное назначение

По его мнению, на посту вице-премьера Белоусов показал себя очень хорошо. Гуреев заявил, что переход такого чиновника на другое место казался маловероятным.

Он работал действительно эффективно. Это один из тех чиновников, которые отрабатывают на 100% и к которому у вышестоящего руководства не возникало никаких вопросов ни по эффективности труда, ни по конфликтности. Данила Гуреев

Политолог обратил внимание на то, что перестановка вызвала большие вопросы у рядовых граждан, но не в экспертном сообществе. По его словам, специалисты приняли новость о назначении позитивно. Гуреев подтвердил, что, с одной стороны, Белоусов не имел никакого отношения к военному делу, не являлся кадровым офицером и даже не служил в армии. С другой стороны — он стал одним из ведущих экономистов России, получил большой опыт работы в правительстве и экономических структурах.

«Назначение Белоусова министром обороны нужно рассматривать в первую очередь с позиции того, для чего он вообще сюда назначается. Он не будет принимать активное участие в составлении войсковых операций, разработке общей тактики ведения боевых действий. Для этого у нас есть Генеральный штаб», — заявил специалист.

РИА «Новости»

Гуреев назвал три задачи, которые поставили перед новым руководителем Минобороны. Во-первых, ему предстоит разрешить определенные внутренние противоречия в министерстве, во-вторых, минимизировать расходы и добиться увеличения объемов выпуска военно-промышленного комплекса. В-третьих, по словам политолога, Белоусову поручат переформатирование военной промышленности после завершения спецоперации.

«Поэтому, как мне кажется, Белоусов — это кандидат надолго. Ему предстоит решать задачи Минобороны в далекой перспективе. Считаю, что это очень грамотное назначение. Лучшего кандидата на эту должность, наверное, найти не получится», — сказал политолог.