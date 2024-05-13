Назначение на перспективу. Белоусова назвали лучшим кандидатом на пост главы Минобороны | 360°

13 мая 2024, 13:57
Назначение на перспективу. Белоусова назвали лучшим кандидатом на пост главы Минобороны
Политолог Гуреев: Белоусову поручили наведение порядка в Минобороны и рост ВПК
Андрея Белоусова выдвинули кандидатом на пост министра обороны России. Предстоящее назначение стало неожиданностью для рядовых россиян, но не для экспертного сообщества. Политолог Данила Гуреев заявил 360.ru, что бывший вице-премьер, опытный экономист сможет решить проблемы вверенного министерства.
Неожиданное назначение
По его мнению, на посту вице-премьера Белоусов показал себя очень хорошо. Гуреев заявил, что переход такого чиновника на другое место казался маловероятным.
Он работал действительно эффективно. Это один из тех чиновников, которые отрабатывают на 100% и к которому у вышестоящего руководства не возникало никаких вопросов ни по эффективности труда, ни по конфликтности.
Данила Гуреев
Политолог обратил внимание на то, что перестановка вызвала большие вопросы у рядовых граждан, но не в экспертном сообществе. По его словам, специалисты приняли новость о назначении позитивно. Гуреев подтвердил, что, с одной стороны, Белоусов не имел никакого отношения к военному делу, не являлся кадровым офицером и даже не служил в армии. С другой стороны — он стал одним из ведущих экономистов России, получил большой опыт работы в правительстве и экономических структурах.
«Назначение Белоусова министром обороны нужно рассматривать в первую очередь с позиции того, для чего он вообще сюда назначается. Он не будет принимать активное участие в составлении войсковых операций, разработке общей тактики ведения боевых действий. Для этого у нас есть Генеральный штаб», — заявил специалист.
Гуреев назвал три задачи, которые поставили перед новым руководителем Минобороны. Во-первых, ему предстоит разрешить определенные внутренние противоречия в министерстве, во-вторых, минимизировать расходы и добиться увеличения объемов выпуска военно-промышленного комплекса. В-третьих, по словам политолога, Белоусову поручат переформатирование военной промышленности после завершения спецоперации.
«Поэтому, как мне кажется, Белоусов — это кандидат надолго. Ему предстоит решать задачи Минобороны в далекой перспективе. Считаю, что это очень грамотное назначение. Лучшего кандидата на эту должность, наверное, найти не получится», — сказал политолог.
Минобороны РФ
Правительство РФ
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