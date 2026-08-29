Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом сообщил корреспондент с места события РИА «Новости» .

Белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в четверг, а в пятницу уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В разговоре с ним президент пообещал, что Минск в полном объеме выполнит все обязательства перед Россией, в том числе затрагивающие поставки топлива.

Как ранее сообщила пресс-служба главы Белоруссии, на переговорах с российским коллегой лидеры планировали обсудить вопросы региональной и международной повестки, безопасности и сотрудничества.

Владимир Путин накануне вернулся в столицу после визита в Нижний Новгород. Президент прибыл туда для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Там же он протестировал новый автомобиль Volga.