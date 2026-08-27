360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

    «Пул Первого» сообщил о посадке самолета Лукашенко во Внукове

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Фотографии из правительственного терминала московского аэропорта Внуково опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

    На опубликованных кадрах видно, что Лукашенко уже спустился по трапу. Рядом со зданием терминала белорусского лидера и сопровождающих его людей ожидают правительственные автомобили с государственными флагами республики.

    По данным БелТА, в ходе визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным об основных направлениях сотрудничества двух стран, а также обсудит вопросы региональной и международной повестки.

    Кроме того, в ходе визита президент Белоруссии встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным для обсуждения торгово-экономического сотрудничества и вопроса инвестиций.