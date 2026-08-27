Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным и Мишустиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило БелТА .

В пресс-службе белорусского лидера агентству сообщили, что Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи главы государств обсудят основные направления сотрудничества, а также рассмотрят актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая вопросы безопасности.

Также у Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, посвященная вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации общих проектов.

В последний раз президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию в конце июня. Тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным на Валдае.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча носила неформальный характер, но главы государств обсудили вопросы сотрудничества и безопасности.