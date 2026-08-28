Путин протестировал новый автомобиль Volga в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин опробовал новый автомобиль Volga во время визита в Нижний Новгород. Он осмотрел производство и сел в машину, сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин .

В своем телеграм-канале он опубликовал кадры, на которых глава государства садится за руль новинки. На видео заметно, как Путин располагается на водительском сиденье и осматривает салон автомобиля. Затем глава государства оставил свой автограф на капоте машины.

«Придется отправить в музей!» — пошутила одна из сотрудниц завода.

Президент прибыл в Нижний Новгород с визитом в пятницу, 28 августа, в том числе для участия в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин посетит новое производство Volga на бывшем заводе Volkswagen.

Официальные продажи автомобилей бренда стартовали 19 июня. В линейку входят кроссоверы К50 и К40, а также бизнес-седан С50.