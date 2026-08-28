Путин прибыл с визитом в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Глава государства станет участником форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Российский лидер осмотрит выставку конкурса передовых проектов.

Президенту также покажут новые городские объекты. Помимо этого, Владимир Путин посетит автопроизводство, где ознакомится с процессом сборки новой машины Volga. Также у руководителя страны запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее стало известно о грядущей встрече российского лидера Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко 29 августа. Стороны обсудят вопросы региональной и международной повестки, а также сотрудничество между странами.