Подаренный Путину портрет в КНДР украсили перламутром

Ким Чен Ын подарил Путину бюст с пожеланиями здоровья и портрет в перламутре

Президенту России Владимиру Путину в Пхеньяне подарили бюст с пожеланиями здоровья и его собственный портрет на фоне Красной площади, украшенный перламутром. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Белый бюст, по информации агентства, вырезали из камня. Путина изобразили в пиджаке и галстуке со сдержанной улыбкой на лице. На черном постаменте из мрамора выгравировали надпись: «Желаю вам здоровья».

Подаренную президенту картину выполнили в традиционной северокорейской технике «начжон чхильги». На черную основу нанесли перламутр, изобразив Красную площадь, собор Василия Блаженного, Спасскую башню Кремля и салют. Портрет Путина установили посередине картины в углублении, обрамленном по кругу.

Кроме произведений искусства, российскому президенту передали двух собак породы пхунсан и вручили высшую награду КНДР. К приезду делегации в Пхеньянском доме спорта устроили концерт, на котором северокорейская певица спела песню «Встанем». Путин привез Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.