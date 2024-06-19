Путин сделал несколько ценных подарков Ким Чен Ыну

Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз

Президент Владимир Путин сделал сразу несколько подарков лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он передал корейскому коллеге еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, лидеры обеих стран уже обменялись подарками. Путин передал Ким Чен Ыну еще одну машину Aurus.

«Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — уточнил Ушаков.

Также лидер КНДР получил адмиральский кортик и красивый чайный сервиз. При этом Ушаков н стал говорить, что Ким Чен Ын передал Путину. Однако помощник российского президента уточнил, что это «тоже хорошие подарки». Ушаков намекнул на то, что презенты связаны с изображением Путина.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — добавил он.

Путин прибыл в Пхеньян, где провел переговоры с председателем КНДР. Встреча прошла в формате тет-а-тет и продлилась около двух часов.