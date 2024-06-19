Путин сделал несколько ценных подарков Ким Чен Ыну
Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз
Президент Владимир Путин сделал сразу несколько подарков лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он передал корейскому коллеге еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Его процитировало РИА «Новости».
По его словам, лидеры обеих стран уже обменялись подарками. Путин передал Ким Чен Ыну еще одну машину Aurus.
«Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — уточнил Ушаков.
Также лидер КНДР получил адмиральский кортик и красивый чайный сервиз. При этом Ушаков н стал говорить, что Ким Чен Ын передал Путину. Однако помощник российского президента уточнил, что это «тоже хорошие подарки». Ушаков намекнул на то, что презенты связаны с изображением Путина.
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — добавил он.
Путин прибыл в Пхеньян, где провел переговоры с председателем КНДР. Встреча прошла в формате тет-а-тет и продлилась около двух часов.