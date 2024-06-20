Путину в Пхеньяне вручили высшую госнаграду КНДР

Президента России Владимира Путина удостоили высшей государственной награды КНДР за развитие добрососедских отношений между двумя государствами. Церемония награждения состоялась во время его визита в Пхеньян 19 июня, сообщила радиостанция «Голос Кореи» .

Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить российскому президенту орден Ким Ир Сена. Журналисты назвали его высшей государственной наградой Северной Кореи.

Власти отметили заслуги Путина в развитии добрососедских и братских отношений между КНДР и Россией, имевших долгую историю. Автор статьи заявил, что страны стали стратегическими партнерами и союзниками, а их сотрудничество вышло на новый уровень согласно велению времени.

Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем партнерстве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса следует сплотиться на фоне сближения КНДР, России, Китая и Ирана.