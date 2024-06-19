Северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman’a

В честь приезда в Северную Корею президента России Владимира Путина на концерте в Пхеньянском доме спорта исполнили песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman’a. Кадрами выступления поделилось РИА «Новости» .

На концерте присутствовали лидеры двух стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед ними выступил сводный военный оркестр. В попурри вошли композиции «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша», а также отрывки песен известных отечественных артистов: Shaman’a («Встанем»), Григория Лепса («Родина-мать»), Олега Газманова («Россия») и группы Любэ («От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят»).

Для Путина эта поездка в КНДР в качестве президента стала второй. Впервые он посетил Пхеньян в 2000 году.