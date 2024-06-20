Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину

«Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — указали авторы материала.

Пхунсан считается крайне редкой для КНДР породой собак. Путин же вручил сразу несколько подарков Ким Чен Ыну. Российский лидер передал лидеру Северной Кореи еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Спустя время Путин и Ким Чен Ын прокатились на российском автомобиле, причем президент самостоятельно сел за руль.

Путин приехал в Пхеньян впервые с 2000 года. Он провел переговоры с лидером республики. Во время встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Глава государства заявил, что новый документ является промывным.