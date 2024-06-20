20 июня 2024 18:53 Пхунсаны из КНДР приедут в Москву. Что известно о новых собаках Путина Путину в КНДР подарили пхунсанов: что известно об этой породе 2 4 4 Фото: Собаки породы пхунсан / Викимедиа Интересное

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Президенту Росси подарили двух уникальных собак северокорейской породы пхунсан. Они ловкие и сильные охотники, которые способны справиться с кабаном, медведем и даже тигром. При этом псы отличные защитники и компаньоны.

Путину подарили пхунсанов Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину пару собак породы пхунсан. Они что-то вроде панд для Китая: считаются одним из государственных символом КНДР. Поэтому получить такой презент крайне почетно. В 2000 году Ким Чен Ир, на тот момент глава Северной Кореи, подарил президенту Южной Кореи Ким Дэ Чжуну двух собак пхунсан — Дангела («Единство») и Чаджу («Независимость»), которые родились в Центральном зоопарке Пхеньяна. Новые хозяева переименовали их в Ури («Мы») и Дури («Два») и отдали в Сеульский зоопарк. Собак наделили особым статусом «гостей государства». За 13 лет своей жизни пара принесла 15 щенков. В 2018 году Ким Чен Ын по примеру отца передал двух пхунсанов — Сонгкана и Гоми — своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину. Щенков назвали «подарком мира».

Интересно Первую собаку Владимиру Путину как президенту России подарили в 2000 году — это была лабрадор Конни из кинологического спасательного центра МЧС. В 2010 году премьер-министр Болгарии передал Баффи, овчарку каракачанской породы. Год спустя, в благодарность за помощь после землетрясения и цунами, японцы преподнесли российскому президенту щенка акита-ину Юмэ. Алабай Верный стал подарком на день рождения от лидера Туркменистана в 2017-м. Шарпланинская овчарка Паша от Сербии перебралась в Москву в 2019-м. В том же году президент Кыргызстана подарил Путину кыргызскую борзую Шерхана. Первую собаку Владимиру Путину как президенту России подарили в 2000 году — это была лабрадор Конни из кинологического спасательного центра МЧС. В 2010 году премьер-министр Болгарии передал Баффи, овчарку каракачанской породы. Год спустя, в благодарность за помощь после землетрясения и цунами, японцы преподнесли российскому президенту щенка акита-ину Юмэ. Алабай Верный стал подарком на день рождения от лидера Туркменистана в 2017-м. Шарпланинская овчарка Паша от Сербии перебралась в Москву в 2019-м. В том же году президент Кыргызстана подарил Путину кыргызскую борзую Шерхана.

Фото: Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин с алабаем, 2017 год / Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Охотник на тигра Порода пхунсан получила свое имя «по месту рождения» — от приграничных гор в северном округе Пхунсан. Официальная версия гласит, что этих собак еще 500 лет назад вывели от северокорейских волков и использовали для охоты на крупных животных. По легенде, такие псы могут одолеть кабана, медведя и даже амурского тигра. Пхунсаны, как и другая корейская порода, чиндо (кстати, они чрезвычайно похожи), буквально чудом выжили во время японской оккупации Кореи с 1910 по 1945 год. Тогда захватчики методично истребляли корейские породы собак. Лишь некоторых псов спасло то, что они были похожи на собратьев из Японии.

Однако если чиндо из Южной Кореи вполне официальная порода, пхунсан не признан ни одним крупным кинологическим клубом в мире. Специалисты считают, что волков в родословной собак и близко не было, а сами они лишь «местный вариант сибирских хаски шпицевого типа, только с поведенческими проблемами». Хоть пхунсаны не получили распространения за пределами Корейской Народно-Демократической Республики, все же существует несколько селекционеров этой породы в Южной Корее и Соединенных Штатах.

Пхунсан: описание породы Окрас пхунсанов может быть только белым, редко — светло-пшеничный, желтоватый или сероватый. Шерсть короткая, очень густая, а хорошо развитый плотный подшерсток позволяет легко переносить морозы до минус 20 градусов и спать на снегу. Рост в холке не превышает 60 сантиметров, вес — приблизительно 20 килограммов. Впридачу пушистый хвост кольцом. Пхунсаны — прирожденные охотники. У них отличное чутье, зрение и слух. Эти собаки сильны, проворны, выносливы, легко передвигаются по горам, азартны и работоспособны. В то же время такие псы довольно независимы и нуждаются в правильном воспитании: хозяин должен стать лидером, постоянно доминировать, установить четкие правила и границы.

Пхунсаны живут по 12-15 лет. Они довольно ласковые и хорошие компаньоны, но не няньки — не потерпят фамильярности и грубого обращения. Легко уживутся с другими животными, только если будут расти вместе. А вот всех остальных станут воспринимать исключительно как добычу. Как правило, эти псы просто так не обижают слабых. Говорят, пхунсаны редко лают и не вступают в драки без причины. Они очень ценят свое жизненное пространство, и нарушителю границ может прийтись несладко. Во время охоты пхунсан упорно преследует добычу, тем не менее в обычной жизни пес очень воспитан и предан хозяевам. Но к противнику безжалостен. В случае угрозы он «одним махом налетает на него и вгрызается в горло», рассказал северокорейский портал «Нэнара».