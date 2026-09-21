Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы стран подтвердили настрой на развитие партнерства России и Казахстана. Президенты также обсудили взаимодействие на евразийском пространстве и вопросы двусторонней повестки дня.

Во время беседы Токаев подчеркнул, что итоги голосования на выборах в ГД свидетельствуют о широкой поддержке курса российского лидера.

В начале сентября президент Казахстана заявил, что жители его страны никогда не конфликтовали с русскими из-за политики. Глава государства отметил, что поддерживает точку зрения Владимира Путина в отношении развития гуманитарных контактов между двумя странами.