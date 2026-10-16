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    Медведчук заявил, что Зеленский играет против Трампа

    Медведчук: Зеленский пытается затащить США обратно в конфликт на Украине

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Украинский президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть Соединенные Штаты обратно в конфликт с Россией вопреки их интересам. Об этом заявил бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

    «Зеленский играет в неприкрытую игру против Трампа, пытаясь затащить США обратно в украинскую войну», — отметил политик.

    Он подчеркнул, что прекращение поддержки Украины и налаживание отношений с Россией отвечает интересам США и американского президента Дональда Трампа.

    По словам Медведчука, европейские глобалисты надеялись нажиться на конфликте за счет бесплатных поставок оружия из Соединенных Штатов. Однако Трамп занял разумную позицию и отказался бесконечно снабжать Киев.

    Ранее глава Белого дома заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Он вспомнил интервью украинки, рассказавшей об убитых и покалеченных на фронте мужчинах.

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