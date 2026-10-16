Медведчук: Зеленский пытается затащить США обратно в конфликт на Украине

Украинский президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть Соединенные Штаты обратно в конфликт с Россией вопреки их интересам. Об этом заявил бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук .

«Зеленский играет в неприкрытую игру против Трампа, пытаясь затащить США обратно в украинскую войну», — отметил политик.

Он подчеркнул, что прекращение поддержки Украины и налаживание отношений с Россией отвечает интересам США и американского президента Дональда Трампа.

По словам Медведчука, европейские глобалисты надеялись нажиться на конфликте за счет бесплатных поставок оружия из Соединенных Штатов. Однако Трамп занял разумную позицию и отказался бесконечно снабжать Киев.

Ранее глава Белого дома заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили свою страну. Он вспомнил интервью украинки, рассказавшей об убитых и покалеченных на фронте мужчинах.