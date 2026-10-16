Жизнь президента Владимира Зеленского привела к краху Украины. Как сообщило РИА «Новости» , на это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украины, так его жизнь уже привела», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила о словах главы киевского режима о покушениях на него: Зеленский уверял, что его гибель не приведет к краху государства, поскольку страна является системой институтов, а не одним человеком.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский уничтожил свою страну. Он также отметил, что не является большим поклонником украинского лидера.