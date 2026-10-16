Политолог Станкевич заявил об окончательном разрыве между Трампом и Зеленским

Между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским произошел окончательный разрыв на личном уровне. Такое мнение 360.ru высказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. По его оценке, нынешнее обострение отношений отличается от предыдущих конфликтов двух президентов.

«На мой взгляд, произошел личный разрыв между Трампом и Зеленским. То есть не очередная ссора в духе скандала в Белом доме в 2025 году. Нет, не она. Не повторение. То, что произошло, — это на личностном уровне окончательный разрыв, с моей точки зрения», — сказал Станкевич.

Политолог пояснил, что взаимодействие США и Украины происходит на трех уровнях: личные отношения президентов, военно-техническое сотрудничество и переговоры о завершении конфликта. По его мнению, в первом случае восстановить прежние отношения уже не удастся.

«Они уже не помирятся. И даже если представить себе, что Зеленский завтра отыграет назад и снова начнет слушаться, это уже ничего не исправит», — заметил эксперт.

При этом перспективы военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева остаются неопределенными.

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