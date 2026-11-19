Путин поблагодарил Трампа на английском языке во время встречи в Китае

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. В начале встречи американский лидер заявил, что рад общению с российским коллегой и рассчитывает на продуктивный разговор.

Путин не стал выступать с отдельным заявлением, но поблагодарил Трампа по-английски: «Thank you so much» («Большое спасибо»).

После этого Путин поприветствовал представителей американской делегации — министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио.

Трехсторонняя встреча на саммите АТЭС с участием Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет позднее в четверг. Ориентировочное начало — около 09:30 по московскому времени.