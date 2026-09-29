Оппозиция Молдавии запустила процедуру импичмента Майи Санду

Парламентская оппозиция Молдавии зарегистрировала проект постановления об отстранении Майи Санду от должности президента, заявила лидер партии коммунистов Диана Караман. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предложение поддержали 46 депутатов из 101, при необходимом минимуме 34 голоса. Теперь постоянное бюро парламента обязано назначить дату рассмотрения проекта документа на пленарном заседании.

Санду обвинили в узурпации власти, вмешательстве в работу судов и прокуратуры и в намерении ввести страну в Евросоюз без территории Приднестровья. Также ее подозревают в сокрытии денежных премий, полученных от немецких, румынских и других зарубежных фондов.

За импичмент выступили представители оппозиционных фракций и партий.

Ранее Санду назвала освобождение Молдавии советскими войсками в 1944 году оккупацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Молдавии бесстыжей и уличила в искажении истории.