Явка на выборах депутатов в ГД к концу первого дня составила 29,76%

Завершился первый день выборов депутатов Госдумы. Явка составила 29,76%, сообщил ЦИК РФ на сайте .

Выборы депутатов в Государственную думу проходят в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. В федеральном избирательном округе представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Впервые депутатов Госдумы будут выбирать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Явка на выборах в Подмосковье достигла 24,37% к 20:00, при этом на участки для голосования пришли 18,23% избирателей, 69,91% проголосовали при помощи ДЭГ. Жители региона приходили на избирательные участки как на праздник.

Самое интересное о первом дне голосования — в материале 360.ru.