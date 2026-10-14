360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Захарова назвала антироссийский курс обязательным для присоединения к ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Страны, стремящиеся войти в Евросоюз, больше не могут сохранять нейтральную позицию по отношению к России. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ЕС постепенно превращается в военный блок, объявивший главной угрозой Россию.

    «Даже просто перспектива скорого вхождения в объединение автоматически означает необходимость солидаризироваться с антироссийским курсом», — сказала Захарова.

    Это включает в себя санкции, всестороннюю поддержку режима на Украине и другие конфронтационные действия, далеко не всегда совпадающие с национальными интересами самих стран.

    Ранее Захарова напомнила Японии о несовместимости шпионажа и журналистики. Так она прокомментировала задержание корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун».

    Читайте также

    Эксперт объяснил, когда в ЕС перестанут думать о санкциях против России

    Санкции с оговорками: как ЕС запрещает российскую энергию, но оставляет себе лазейки

    360.ru

    Лидеры трех европейских стран предложили создать «стоп-кран» для решений ЕС

    Эксперт объяснил, когда в ЕС перестанут думать о санкциях против России

    Санкции с оговорками: как ЕС запрещает российскую энергию, но оставляет себе лазейки

    360.ru

    Лидеры трех европейских стран предложили создать «стоп-кран» для решений ЕС