Страны, стремящиеся войти в Евросоюз, больше не могут сохранять нейтральную позицию по отношению к России. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, что ЕС постепенно превращается в военный блок, объявивший главной угрозой Россию.

«Даже просто перспектива скорого вхождения в объединение автоматически означает необходимость солидаризироваться с антироссийским курсом», — сказала Захарова.

Это включает в себя санкции, всестороннюю поддержку режима на Украине и другие конфронтационные действия, далеко не всегда совпадающие с национальными интересами самих стран.

Ранее Захарова напомнила Японии о несовместимости шпионажа и журналистики. Так она прокомментировала задержание корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун».