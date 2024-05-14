Николай Патрушев занял пост помощника президента | 360°

Власть 14 мая 2024, 11:03 Николай Патрушев занял пост помощника президента Путин назначил Николая Патрушева своим помощником Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Своими указами глава государства назначил <…> Патрушева Николая Платоновича — помощником Президента Российской Федерации», — уточнили в Кремле.

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На минувшей неделе глава государства освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу. Его преемником стал бывший глава Минобороны Сергей Шойгу.

Еще одним помощником президента стал Алексей Дюмин. Ранее он занимал пост губернатора Тульской области.

Во вторник, 14 мая, глава государства подписал указ о назначении нового состава администрации президента. Ее руководителем стал Антон Вайно, а его первыми заместителями назначили Алексея Громова и Сергея Кириенко.