360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    МИД России осудил атаку хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде

    Фото: РИА «Новости»

    Россия осудила атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, в МИД подтвердили неизменную позицию Москвы. По мнению ведомства, любые кризисы в регионе нужно решать политико-дипломатическими средствами. При этом должны учитываться интересы всех государств региона без исключения.

    Ранее в результате ударов по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще более 300 пострадали. Среди них — подданные Саудовской Аравии и граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США.

    В Москве выразили глубокие соболезнования родным погибших и пожелали выздоровления раненым.

    Читайте также

    Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

    Kskhh

    Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда выросло до 309

    В аэропорту Эр-Рияда загорелся самолет авиакомпании Saudia

    Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

    Kskhh

    Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда выросло до 309

    В аэропорту Эр-Рияда загорелся самолет авиакомпании Saudia