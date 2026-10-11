МИД России осудил атаку хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде

Россия осудила атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в МИД подтвердили неизменную позицию Москвы. По мнению ведомства, любые кризисы в регионе нужно решать политико-дипломатическими средствами. При этом должны учитываться интересы всех государств региона без исключения.

Ранее в результате ударов по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще более 300 пострадали. Среди них — подданные Саудовской Аравии и граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США.

В Москве выразили глубокие соболезнования родным погибших и пожелали выздоровления раненым.