Число пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда выросло до 309

Число пострадавших при ударе по аэропорту Эр-Рияда выросло до 309 человек

В результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Такие данные привело агентство Reuters со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

«По меньшей мере 12 человек погибли и 309 пострадали после атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде», — говорится в публикации агентства.

Ранее Financial Times сообщала о 50 раненых. По информации The Wall Street Journal, ракеты попали в третьий и четвертый терминалы аэропорта и причинили значительный ущерб.

Также снаряд упал возле международного аэропорта в Даммаме на востоке Саудовской Аравии. Самолеты, направлявшиеся в этот город, кружат в зоне ожидания.

Атаки происходят на фоне возобновления боевых действий в Йемене. С середины июля после четырехлетнего перерыва столкновения идут между движением «Ансар Алла» и проправительственными силами, которые поддерживает Саудовская Аравия.

В понедельник международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от движения «Ансар Алла».