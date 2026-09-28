«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы IX созыва

Партия «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Об этом на встрече президента Владимира Путина с руководством партий сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Информацию опубликовали на сайте Кремля.

«Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы, имея в виду вашу позицию», — отметил Медведев, обращаясь к Путину.

Путин ранее полностью поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы IX созыва.

Володин занимает должность спикера Государственной думы с 2016 года. По результатам голосования, Володин получил 82,84% голосов избирателей.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. В ГД нового созыва избрались представители политических партий и четыре самовыдвиженца.