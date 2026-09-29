Лавров, Собянин, Львова-Белова и Поддубный отказались от мандатов «Единой России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный отказались от мандатов «Единой России». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

Кроме того, от мандатов партии отказались также полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Якушев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что Государственная дума сформирована в полном составе, свободных мандатов не осталось. ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, которых избрали по федеральному избирательному округу. Члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление о регистрации единогласно.