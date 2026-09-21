Голосование закончилось, подсчет продолжается. Главное о выборах-2026 и первые результаты

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В России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и региональных кампаниях. По первым данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий, а явка приблизилась к 57%. Кто лидирует по партийным спискам и одномандатным округам, как проголосовало Подмосковье и когда станут известны окончательные результаты — в материале 360.ru.

Кто лидирует на выборах в Госдуму Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. Нижняя палата состоит из 450 депутатов: половину избирают по федеральным партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах. После обработки 45,08% протоколов «Единая Россия» набирала 57,67% голосов по федеральному партийному списку. КПРФ получала 13,81%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,87%, «Справедливая Россия» — 5,18%. Таким образом, на этом этапе подсчета пятипроцентный барьер преодолевали пять партий. Партия пенсионеров набирала 2,16%, «Зеленые» — 1,02%, «Коммунисты России» — 0,89%, «Родина» — 0,68%, Партия прямой демократии — 0,32%. Показатели будут меняться по мере поступления протоколов, поэтому речь пока идет только о предварительном результате. Для сравнения: на выборах в Госдуму 2021 года по партийным спискам «Единая Россия» получила 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Кто лидирует в одномандатных округах Отдельно распределяются еще 225 мест в Госдуме — их получат победители в одномандатных округах. По данным ЦИК после обработки 23,67% протоколов, кандидаты «Единой России» лидировали в 177 округах. Представители КПРФ занимали первое место в четырех, «Справедливой России» — в трех, ЛДПР — в двух, партия «Родина» и «Партия пенсионеров» — по одному. Окончательно говорить о числе мандатов каждой партии пока нельзя: подсчет голосов продолжается.

Фото: РИА «Новости»

Явка приблизилась к 57% По последним данным ЦИК на вечер 20 сентября, явка на выборах в Госдуму составляла 56,66%. Показатель превышает явку на думских кампаниях 1993, 2016 и 2021 годов. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила 90,87%. Через нее свой выбор сделали более 3,6 миллиона человек. Больше всего участников ДЭГ было в Московской области — 666,3 тысячи. Далее следовали Свердловская область — 301,4 тысячи, Ростовская область — 238,9 тысячи, Алтайский край — 227,4 тысячи и Челябинская область — 176,2 тысячи. Как проголосовало Подмосковье Одновременно с федеральной кампанией жители Московской области выбирали депутатов Мособлдумы VIII созыва. По самым первым данным ЦИК, после обработки лишь 0,12% протоколов «Единая Россия» набирала 81,16%. ЛДПР получала 4,19%, «Новые люди» — 3,94%, КПРФ — 3,13%, «Справедливая Россия» — 2,32%. Далее располагались «Коммунисты России» с 2,07%, Партия пенсионеров с 2% и «Зеленые» с 1,06%. Явка в Московской области за два часа до окончания голосования составляла 49,22%. Мособлдума формируется по смешанной системе: 25 депутатов избирают по партийным спискам и еще 25 — по одномандатным округам. Какие еще выборы прошли 20 сентября Всего в стране было назначено более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых должны заместить около 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей. Помимо Госдумы, в 39 субъектах выбирали депутатов региональных законодательных собраний. Проходили также многочисленные муниципальные кампании — выборы городских дум, районных советов и других представительных органов. Руководителей восьми субъектов жители выбирали прямым голосованием: в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Туве после подсчета примерно 40% голосов действующий глава Владислав Ховалыг набирал 94,3%. Еще в двух регионах глав выбирали парламенты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова, а депутаты Северной Осетии избрали на новый срок Сергея Меняйло. В Дагестане 20 сентября выбирали не главу республики, а депутатов Народного собрания. Уже новый состав регионального парламента позднее должен определить руководителя республики из трех кандидатур, представленных президентом.

Фото: РИА «Новости»