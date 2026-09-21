Голосование закончилось, подсчет продолжается. Главное о выборах-2026 и первые результаты
В России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и региональных кампаниях. По первым данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий, а явка приблизилась к 57%. Кто лидирует по партийным спискам и одномандатным округам, как проголосовало Подмосковье и когда станут известны окончательные результаты — в материале 360.ru.
Кто лидирует на выборах в Госдуму
Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. Нижняя палата состоит из 450 депутатов: половину избирают по федеральным партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах.
После обработки 45,08% протоколов «Единая Россия» набирала 57,67% голосов по федеральному партийному списку. КПРФ получала 13,81%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,87%, «Справедливая Россия» — 5,18%. Таким образом, на этом этапе подсчета пятипроцентный барьер преодолевали пять партий.
Партия пенсионеров набирала 2,16%, «Зеленые» — 1,02%, «Коммунисты России» — 0,89%, «Родина» — 0,68%, Партия прямой демократии — 0,32%.
Показатели будут меняться по мере поступления протоколов, поэтому речь пока идет только о предварительном результате.
Для сравнения: на выборах в Госдуму 2021 года по партийным спискам «Единая Россия» получила 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
Кто лидирует в одномандатных округах
Отдельно распределяются еще 225 мест в Госдуме — их получат победители в одномандатных округах.
По данным ЦИК после обработки 23,67% протоколов, кандидаты «Единой России» лидировали в 177 округах. Представители КПРФ занимали первое место в четырех, «Справедливой России» — в трех, ЛДПР — в двух, партия «Родина» и «Партия пенсионеров» — по одному.
Окончательно говорить о числе мандатов каждой партии пока нельзя: подсчет голосов продолжается.
Явка приблизилась к 57%
По последним данным ЦИК на вечер 20 сентября, явка на выборах в Госдуму составляла 56,66%. Показатель превышает явку на думских кампаниях 1993, 2016 и 2021 годов.
Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила 90,87%. Через нее свой выбор сделали более 3,6 миллиона человек. Больше всего участников ДЭГ было в Московской области — 666,3 тысячи. Далее следовали Свердловская область — 301,4 тысячи, Ростовская область — 238,9 тысячи, Алтайский край — 227,4 тысячи и Челябинская область — 176,2 тысячи.
Как проголосовало Подмосковье
Одновременно с федеральной кампанией жители Московской области выбирали депутатов Мособлдумы VIII созыва.
По самым первым данным ЦИК, после обработки лишь 0,12% протоколов «Единая Россия» набирала 81,16%. ЛДПР получала 4,19%, «Новые люди» — 3,94%, КПРФ — 3,13%, «Справедливая Россия» — 2,32%.
Далее располагались «Коммунисты России» с 2,07%, Партия пенсионеров с 2% и «Зеленые» с 1,06%.
Явка в Московской области за два часа до окончания голосования составляла 49,22%. Мособлдума формируется по смешанной системе: 25 депутатов избирают по партийным спискам и еще 25 — по одномандатным округам.
Какие еще выборы прошли 20 сентября
Всего в стране было назначено более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых должны заместить около 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.
Помимо Госдумы, в 39 субъектах выбирали депутатов региональных законодательных собраний. Проходили также многочисленные муниципальные кампании — выборы городских дум, районных советов и других представительных органов.
Руководителей восьми субъектов жители выбирали прямым голосованием: в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
В Туве после подсчета примерно 40% голосов действующий глава Владислав Ховалыг набирал 94,3%.
Еще в двух регионах глав выбирали парламенты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова, а депутаты Северной Осетии избрали на новый срок Сергея Меняйло.
В Дагестане 20 сентября выбирали не главу республики, а депутатов Народного собрания. Уже новый состав регионального парламента позднее должен определить руководителя республики из трех кандидатур, представленных президентом.
Чем отличалась кампания 2026 года
На федеральном уровне в бюллетене осталось 10 партий. Первоначально участие предполагалось и для «Яблока», однако Верховный суд 10 августа отменил регистрацию федерального списка партии по иску «Родины». Апелляция впоследствии оставила это решение в силе.
Претензии касались, в частности, использования в агитационных материалах чужого контента без согласия правообладателей, агитации в заблокированных социальных сетях и пожертвований от лиц, получавших деньги из иностранных источников.
В ходе региональных кампаний суды также отменяли регистрацию отдельных кандидатов и списков. Среди оснований фигурировали нарушения авторских прав и демонстрация запрещенной символики.
Еще одной особенностью кампании стали несостоявшиеся дебаты. Глава ЦИК Элла Памфилова 9 сентября сообщала о случаях, когда кандидаты вообще не приходили на теле- и радиоэфиры либо появлялся только один участник. Она называла такое отношение к дебатам недопустимым.
Когда станут известны результаты выборов
Подсчет голосов продолжится ночью. 21 сентября в 11:00 по московскому времени ЦИК намерен более подробно представить предварительные результаты выборов, сообщила Элла Памфилова.
Официальные результаты выборов депутатов Госдумы Центризбирком должен определить не позднее чем через две недели после дня голосования. Для сравнения, в 2021 году голосование завершилось 19 сентября, а окончательные итоги ЦИК утвердил 24 сентября.
После начала работы Госдумы IX созыва полномочия нынешнего состава прекратятся. Согласно статье 99 Конституции, вновь избранная Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент вправе созвать депутатов раньше.