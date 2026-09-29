Булаев заявил, что Госдума сформирована в полном составе

Государственная дума сформирована в полном составе, свободных мандатов не осталось. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, его слова привел ТАСС .

Он пожелал депутатам эффективной и интересной деятельности.

«И мне бы хотелось коллегам в Думе пожелать, чтобы работа у них была эффективной, интересной для них, и я думаю, что есть много проблем, которые касаются и нас, наших избирательных технологий, избирательного процесса», — заключил Булаев.

Как отметил зампредседателя Центрального избиркома, по итогам избирательной кампании сформируют пакет экспертных суждений. Его обсудят вместе с депутатами: наиболее важные инициативы могут стать законопроектами.

Недавно стало известно, что ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, которых избрали по федеральному избирательному округу. Члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление о регистрации единогласно.