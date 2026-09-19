Общая явка в первый день выборов в Подмосковье превысила 24%

В Подмосковье завершился первый день выборов депутатов Госдумы и Московской областной Думы. Общая явка превысила 24%, почти 70% избирателей проголосовали дистанционно электронным способом.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов рассказал, что голосование проходит в спокойном режиме. Часть избирателей пришли прямо к открытию.

«Вчера я проехал 25 участков. Везде доброжелательная спокойная обстановка, процесс очень хорошо организован, вся необходимая информация находится на доступных для ознакомления местах», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в выходные ожидается самый большой поток людей.

Участки работают с 8:00 до 20:00, проголосовать можно еще в течение двух дней — до 20 сентября. Прозрачность процесса обеспечивают тысячи наблюдателей от различных кандидатов, партий и общественных организаций. Из них около четырех тысяч работают от «Единой России».

Напомним, что на всех участках есть возможность проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.