Беглые эмигранты с иноагентом Макаревичем во главе устроили шоу на День России в Польше
Уехавшие из России музыканты-иноагенты выступили на фестивале в Варшаве
Покинувшие российскую территорию музыканты-иноагенты приняли участие в польском музыкальном фестивале. Мероприятие состоялось 12 июня, в День России, на это обратил внимание журнал The Voice.
На летней концертной площадке собрались несколько популярных исполнителей, включая участников коллектива «Машина времени», певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) и лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова*.
Фото собравшихся выложил на свою страницу в социальных сетях музыкант Андрей Макаревич*. Он опубликовал сразу несколько снимков — показал публику на фестивале и селфи с другими эмигрантами.
Артист также упомянул о резком ухудшении погоды прямо во время выхода его коллектива к микрофонам. По его словам, начавшийся сильный ливень совершенно не испугал собравшуюся публику.
«У нас такое бывает», — дополнил музыкант.
Некоторые комментаторы отреагировали на пост Макаревича* неоднозначно. Один из них раскритиковал артиста.
«У вас в Варшаве такое бывает? Вы определитесь уже. „У вас“ — это Израиль или Варшава?» — написал пользователь.
Ему ответил сам певец.
«Там где мы — там и „у нас“», — отреагировал лидер «Машины Времени».
Ранее Макаревич* возмутился тем, что на Украине снесли памятник Жванецкому.
* Признаны в России иностранными агентами.