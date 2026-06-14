Беглые эмигранты с иноагентом Макаревичем во главе устроили шоу на День России в Польше

Уехавшие из России музыканты-иноагенты выступили на фестивале в Варшаве

Покинувшие российскую территорию музыканты-иноагенты приняли участие в польском музыкальном фестивале. Мероприятие состоялось 12 июня, в День России, на это обратил внимание журнал The Voice .

На летней концертной площадке собрались несколько популярных исполнителей, включая участников коллектива «Машина времени», певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) и лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова*.

Фото собравшихся выложил на свою страницу в социальных сетях музыкант Андрей Макаревич*. Он опубликовал сразу несколько снимков — показал публику на фестивале и селфи с другими эмигрантами.

Артист также упомянул о резком ухудшении погоды прямо во время выхода его коллектива к микрофонам. По его словам, начавшийся сильный ливень совершенно не испугал собравшуюся публику.

«У нас такое бывает», — дополнил музыкант.

Некоторые комментаторы отреагировали на пост Макаревича* неоднозначно. Один из них раскритиковал артиста.

«У вас в Варшаве такое бывает? Вы определитесь уже. „У вас“ — это Израиль или Варшава?» — написал пользователь.

Ему ответил сам певец.

«Там где мы — там и „у нас“», — отреагировал лидер «Машины Времени».

Ранее Макаревич* возмутился тем, что на Украине снесли памятник Жванецкому.

* Признаны в России иностранными агентами.