«Самому не стыдно?» Израильтян возмутила «встреча друзей» Макаревича в джаз-клубе

Недавнее выступление иноагента Андрея Макаревича* в Израиле обернулось настоящим провалом — гости толпами уходили со «встречи друзей» Макаревича*, которую организовала его супруга. Один из поклонников написал в соцсети гневный пост о мероприятии.

Израильтянин рассказал, что встреча и презентация вина Макаревича* проходила в джаз-клубе Gig в Хайфе. По программе, гости должны были сидеть за столиками и дегустировать вино, слушая рассказы исполнителя. Мероприятие анонсировалось как камерный сбор друзей Макаревича*, стоимость билета от 250 шекелей (от 6100 рублей).

Однако в реальности обещанных столиков не было. В 100-метровом помещении собрали более 250 человек. Зрителям пришлось есть из бумажных тарелок, стоя в толпе. Акустика в зале была плохой, и поклонники не могли слышать своего кумира. Поэтому многие уходили с мероприятия.

«Из-за угла слушать рассказы Андрея*, а потом слушать довольно дешевое исполнения джаза, держа в руках тарелку с едой и пытаться удержаться на плаву в толпе, потому что количество людей, которое столпилась в этом маленьком помещении…», — возмутились зрители.

«Макаревич* все видел со сцены… Но деньги, видимо, заслонили все. Самому не стыдно? Ведь это твое имя! Это твоя честь! Скажем твоими словами: наверно, мы не прогнемся под этот мир, который ты решил нам вчера представить… Я понимаю, что хочется заработать денег. И да, это довольно дешевый способ заработать денег, но где же уважение?» — написал автор поста.

По словам уже бывшего поклонника, «друзья» Макаревича* выходили из зала недовольными, и они вряд ли придут еще раз на такую встречу.

«Конечно, я не судья, просто обидно, когда тебя не ставят ни во что! Давно я так себя не чувствовал», — отметил участник мероприятия.

Комментаторы признали плохую организацию и отсутствие уважения к людям. Многие заявили, что при таком отношении точно не будут покупать билеты на выступления Макаревича*.

«Все объясняется жадностью,» — резюмировали экс-поклонники.

Ранее в СМИ предприниматель Андрей Матус рассказал, что Макаревичу*, как Галкину* с Пугачевой, оказывает покровительство бывший акционер ЮКОСа, миллиардер Леонид Невзлин*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.