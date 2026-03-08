«Позор, хлопцы». Макаревич в ярости: защищал Украину, но такого уже не выдержал

Музыкант Андрей Макаревич* резко осудил решение властей Одессы убрать имя Михаила Жванецкого с карты города. Свое мнение артист высказал в собственном блоге в социальной сети.

Макаревич* назвал Жванецкого «великим и любимым». По мнению музыканта, наследием литератора должны гордиться и украинская, и российская культуры вне зависимости от политической обстановки. «Отмену» писателя в его же родном городе артист счел «мерзкой» и охарактеризовал «позором».

Певец отказался считать сатирика «украинским или российским». И назвал его «Человеком Человечества». Макаревич* напомнил, как Жванецкий радовался появлению бульвара своего имени в Одессе — городе, который он очень любил.

«Это позор, хлопцы», — резюмировал артист.

Весной 2009 год украинские власти назвали бульвар в Одессе в честь сатирика Михаила Жванецкого. Летом 2024 года уже одесский муниципалитет решил бульвар переименовать.

Самого Жванецкого государственный украинский УИНП, который занимается «сохранением исторической памяти», в апреле 2025 года объявил «пропагандистом российской имперской политики».

* Признан в России иностранным агентом.