Дмитрий Певцов назвал условия для возвращения уехавших артистов

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из страны артисты смогут вернуться при определенных условиях. Своим мнением он поделился в шоу «Эмпатия Мануччи» на платформе Rutube.

Певцов отметил, что публичные люди, в том числе актеры, должны четко давать понять, что они со своей страной. По его мнению, большой артист не может не быть патриотом, таким в России не место. А те, кто уехал и желает вернуться, должны как минимум извиниться настолько громко, насколько громко хаяли Россию.

«Там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда.<…> Если они не попали под УК. По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной. Страна — это люди и президент, который ей руководит», — заявил Певцов.

Артист признал, что извинения будут формальными, но они все равно должны прозвучать.

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* Признан в России иностранным агентом