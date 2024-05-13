Историческое событие. Почему назначение Белоусова так необходимо России | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 14:02 Историческое событие. Почему назначение Белоусова так необходимо России Политолог Станкевич: Белоусов сможет интегрировать военную сферу с экономикой РИА «Новости»

Читать 360 в

Новости о выдвинутой президентом Владимиром Путиным кандидатуре бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны заняли первые полосы на сайтах зарубежных СМИ. Именно Белоусов в состоянии создать почву для интеграции военной сферы с экономикой. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Назначение Белоусова станет историческим событием, отметил эксперт.

Реклама

«Впервые и за советскую, и за постсоветскую историю появится действительно гражданский министр обороны. Причем не просто гражданский, он по своему профилю профессиональному — экономист стратегического уровня. Специалист по стратегическим направлениям развития экономики», — пояснил политолог.

В современных реалиях можно наблюдать не конфликт армий, а конфликт государственных потенциалов. И в этом противостоянии экономика играет колоссальную роль.

Нужна более глубокая и позитивная интеграция между военным ведомством и военно-промышленным потенциалом страны. <…> И вот эту интеграцию, видимо, назначение Белоусова и должно обеспечить. Сергей Станкевич политолог

Опыт Белоусова назвали ценным для победы в спецоперации. По словам главреда журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко, предложение сделать именно его главой оборонного ведомства стало удачным решением.