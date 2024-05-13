Опыт Белоусова назвали важным для победы в спецоперации | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 08:53 Опыт Белоусова назвали важным для победы в спецоперации Эксперт Коротченко: опыт Белоусова поможет достичь победы в спецоперации РИА «Новости»

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Предложение сделать бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны России — удачное решение. Его опыт позволит достичь победы в СВО. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

Он назвал Белоусова патриотом с огромным практическим опытом работы. Политик, по его словам, обладает стратегическим кругозором и нестандартными подходами к решению поставленных задач.

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«Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову», — отметил Коротченко.

По его мнению, назначение Белоусова даст много полезного оборонному ведомству в условиях глобального противостояния России и Запада. Коротченко добавил, что бывший первый вице-премьер сможет интегрировать необходимые нововведения, чтобы реализовать идеи для достижения победы в специальной военной операции.

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Украинский экономист Алексей Кущ назвал перемены в оборонном ведомстве России плохой новостью.