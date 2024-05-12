Путин предложил Совфеду кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств | 360°

Власть 12 мая 2024, 22:24 Путин предложил Совфеду кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств Путин предложил кандидатуры Лаврова и Нарышкина на должности главы МИД и СВР РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщил Telegram-канал верхней палаты российского парламента.

Глава государства предложил депутатам кандидатуры для проведения консультаций.

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Путин посчитал, в частности, нужным сохранить на своих постах следующих руководителей:

— Владимира Колокольцева как главу МВД России;

— Сергея Лаврова во главе российского МИД;

— Александра Бортникова на должности директора ФСБ.

На должность главы МЧС предложили кандидатуру Александра Куренкова, Константина Чуйченко на должность министра юстиции, Сергея Нарышкина назначить директором СВР, Виктора Золотова оставить директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны. Александра Линца назначить Начальником Главного управления специальных программ Президента. Минобороны России может возглавить Андрей Белоусов.

Сенаторы проконсультируются по этому поводу на заседаниях комитетов 13 мая, а уже 14 мая проведут заседание Совфеда.

Ранее Путин подписал указ о назначении экс-главы Минобороны Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ.