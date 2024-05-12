«Нужен такой человек»: Назначение Белоусова на пост министра обороны оценили в Госдуме | 360°

Власть 12 мая 2024, 22:48 «Нужен такой человек»: Назначение Белоусова на пост министра обороны оценили в Госдуме Картаполов назвал назначение Белоусова министром обороны нужным для Путина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин остается главнокомандующим, поэтому если от назначил министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, тот этот человек ему необходим на этом посту. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Значит, на сегодняшний день, на посту министра обороны нужен именно такой человек», — пояснил он смену руководителя оборонного ведомства.

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Президент России Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу и назначил его секретарем Совета Безопасности. На этом посту бывший министр сменил Николая Патрушева.

В качестве нового руководителя оборонного ведомства глава государства внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Министерства обороны гражданскому чиновнику поможет ведомству открыться «для инноваций и передовых идей».

Он добавил, что бюджет силового блока постоянно растет. При этом доля Минобороны там достаточно велика, так как большая часть государственных заказов приходится на оборонный сектор промышленности.

«Поэтому очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», — пояснил Песков.

В прошлом составе правительства Андрей Белоусов курировал вопросы экономики и противодействие санкций. В новом кабмине должность первого вице-премьера перешла бывшему министру промышленности и торговли Денису Мантурову.