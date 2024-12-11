Госдума лишила Хинштейна депутатского мандата

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, которого назначили врио губернатора Курской области. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев в своем Telegram-канале .

«Александр Хинштейн покидает зал заседаний Государственной Думы после прекращения его полномочий в связи с назначением врио губернатора Курской области», — написал он.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Государственной Думы от Самарской области, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Ранее Хинштейн пообещал принять жесткие меры против коррупции в Курской области. Он отметил, что случаи воровства при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне являются серьезными преступлениями, которые выходят за рамки понимания добра и зла. По его словам, никто ни в чем не раскаялся.

Ранее врио губернатора предложил уволиться чиновникам, которые не готовы работать в новом формате. Также он обязал курских чиновников вести соцсети и отвечать на вопросы жителей.