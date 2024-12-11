Госдума лишила Хинштейна депутатского мандата
Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна
Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, которого назначили врио губернатора Курской области. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
«Александр Хинштейн покидает зал заседаний Государственной Думы после прекращения его полномочий в связи с назначением врио губернатора Курской области», — написал он.
В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Государственной Думы от Самарской области, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Ранее Хинштейн пообещал принять жесткие меры против коррупции в Курской области. Он отметил, что случаи воровства при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне являются серьезными преступлениями, которые выходят за рамки понимания добра и зла. По его словам, никто ни в чем не раскаялся.
Ранее врио губернатора предложил уволиться чиновникам, которые не готовы работать в новом формате. Также он обязал курских чиновников вести соцсети и отвечать на вопросы жителей.