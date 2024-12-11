Хинштейн обязал курских чиновников вести соцсети

Все члены курского правительства обязаны вести страницы в социальных сетях, чтобы люди могли оценить обратную связь. Такое заявление сделал на встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, его процитировало РИА «Новости».
«Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы. <…> Не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей — есть главный критерий», — заявил Хинштейн.
Ранее врио губернатора предложил уволиться чиновникам, не готовым работать в новом формате. Новый глава региона объяснил, что с пониманием отнесется к людям, решившим уйти из-за возросшей нагрузки. Врио губернатора отметил, что у каждого есть свой потолок возможностей.
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