Хинштейн обязал курских чиновников вести соцсети

Все члены курского правительства обязаны вести страницы в социальных сетях, чтобы люди могли оценить обратную связь. Такое заявление сделал на встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, его процитировало РИА «Новости» .

«Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы. <…> Не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей — есть главный критерий», — заявил Хинштейн.

Ранее врио губернатора предложил уволиться чиновникам, не готовым работать в новом формате. Новый глава региона объяснил, что с пониманием отнесется к людям, решившим уйти из-за возросшей нагрузки. Врио губернатора отметил, что у каждого есть свой потолок возможностей.