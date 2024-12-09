Хинштейн пообещал принять жесткие меры против коррупции в Курской области

Хинштейн: никакого снисхождения к коррупционерам в Курской области не будет

Правительство Курской области окажет следствию всю необходимую помощь в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Об этом заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он пообещал не давать никакого снисхождения коррупционерам. По его словам, коррупция и воровство при строительстве фортификационных сооружений в приграничье являются преступлениями, находящимися «за гранью добра и зла».

«Мы не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами крайне заинтересованы в наведении порядка», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее он обратился к курским чиновникам и предложил уйти с должности тем, кто не готов к растущим нагрузкам и кризисной системе управления. Местные власти будут работать в новом формате, объяснил он. Для заместителей губернатора и председателя правительства рабочий день будет начинаться в восемь утра.