Курские чиновники пока не покаялись перед Хинштейном

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что пока никто из чиновников в Курской области ни в чем не раскаялся. Его слова привел ТАСС .

Прежде врио губернатора Курской области заявил, что намерен принять увольнение чиновников, которые не готовы работать в новом формате, без претензий. Также Хинштейн предложил покаяться чиновникам, которые чувствуют «за собой какие-то грехи».

Пока, по словам врио главы области, никто из госслужащих не покаялся. Он пояснил, что им якобы нужно время, чтобы осознать и подобрать нужные слова для покаяния.

«Явку с повинной написать не так легко», — сказал Хинштейн

Он также сообщил, что после первой планерки пока не сформировал впечатления о сотрудниках регионального правительства, потому что «коллеги молчали и слушали» самого врио губернатора.

Ранее Хинштейн рассказал, что будет жить и работать в регионе без семьи. Он сказал, что это прежде всего вопрос безопасности.