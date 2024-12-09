Хинштейн предложил покинуть посты не готовым к работе курским чиновникам

Курским чиновникам, не готовым к работе в новом формате, следует написать заявление об увольнении. Об этом на оперативном совещании сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он объяснил, что с пониманием отнесется к людям, решившим уволиться из-за возросшей нагрузки. По его словам, то же самое качается тех, кто «чувствует за собой какие-то грехи» и по этой причине примет решение покинуть свою должность.

«Сразу, коллеги, хочу ко всем обратиться: если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму», — подчеркнул Хинштейн.

У каждого человека есть свой предел возможностей, напомнил врио губернатора. Он пообещал не оценивать период предыдущей работы чиновников. Также Хинштейн объявил, что рабочий день для заместителей губернатора и председателя правительства теперь будет начинаться с восьми утра.

Ранее он признался, что ночует в офисе из-за катастрофической нехватки времени. Хинштейн добавил, что ради наведения порядка в регионе готов жить на своем рабочем месте.