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    Путин призвал жестко реагировать на межнациональные конфликты

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни в стране. Об этом он заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».

    По словам президента, эта сфера требует особого внимания, так как она очень чувствительная и тонкая. Он также указал на появление новых опасных вызовов.

    «Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — подчеркнул глава государства.

    Путин отметил, что народы России «проросли друг в друга». Президент назвал единство наций основой суверенитета страны. По его мнению, этот дух передается из поколения в поколение и поможет стране достичь поставленных целей.

    Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября. Ее проводят ежегодно по указу президента.

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