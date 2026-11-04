Путин призвал жестко реагировать на межнациональные конфликты

Президент России Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни в стране. Об этом он заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».

По словам президента, эта сфера требует особого внимания, так как она очень чувствительная и тонкая. Он также указал на появление новых опасных вызовов.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что народы России «проросли друг в друга». Президент назвал единство наций основой суверенитета страны. По его мнению, этот дух передается из поколения в поколение и поможет стране достичь поставленных целей.

Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября. Ее проводят ежегодно по указу президента.