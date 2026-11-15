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    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и неблагодарным

    Фото: РИА «Новости»

    Бывший президент США Джо Байден в готовящихся к выходу мемуарах назвал украинского лидера Владимира Зеленским капризным и неблагодарным. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Газета опубликовала выдержки из еще не вышедшей книги «Обещай мне, Америка».

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не настолько благодарным, как я ожидал», — написал Байден.

    Такую оценку Зеленский заслужил тем, что на встречах с американским коллегой неоднократно требовал дополнительное оружие и финансовую помощь. Экс-президент также заметил, что его визави грамотно использует свой актерский талант, в основном на публике.

    Ранее Байден обнародовал содержание письма, оставленного Трампом перед уходом в 2021 году. Этот документ он также включил в мемуары.

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