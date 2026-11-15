Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и неблагодарным

Бывший президент США Джо Байден в готовящихся к выходу мемуарах назвал украинского лидера Владимира Зеленским капризным и неблагодарным. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal.

Газета опубликовала выдержки из еще не вышедшей книги «Обещай мне, Америка».

«В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не настолько благодарным, как я ожидал», — написал Байден.

Такую оценку Зеленский заслужил тем, что на встречах с американским коллегой неоднократно требовал дополнительное оружие и финансовую помощь. Экс-президент также заметил, что его визави грамотно использует свой актерский талант, в основном на публике.

Ранее Байден обнародовал содержание письма, оставленного Трампом перед уходом в 2021 году. Этот документ он также включил в мемуары.