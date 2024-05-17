17 мая 2024, 11:07
«Делается то, что нужно». Песков — о безопасности Путина после покушения на Фицо
Кремль: усиливать меры безопасности Путина после покушения на Фицо не будут
Усиливать меры безопасности президента России Владимира Путин после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не планируют. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков изданию Life.
«Они (меры безопасности — прим. ред.) на обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — подчеркнул Песков.
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На уточняющий вопрос, делается ли что-то дополнительно, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.
Покушение на словацкого премьера произошло 15 мая после заседания правительства. В политика несколько раз выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Напавшему уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение.
Нападение на премьер-министра продемонстрировало множество ошибок его охраны. Как рассказал телохранитель Дмитрий Фонарев, защитники должны были перекрыть возможные линии атаки и «работать тактически».
Сам Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Политик был в сознании, когда его доставили в больницу, но глава правительства оказался на волосок от смерти. Его состояние остается тяжелым.
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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