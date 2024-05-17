Власть 17 мая 2024, 11:07 «Делается то, что нужно». Песков — о безопасности Путина после покушения на Фицо Кремль: усиливать меры безопасности Путина после покушения на Фицо не будут РИА «Новости»

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Усиливать меры безопасности президента России Владимира Путин после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не планируют. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков изданию Life.

«Они (меры безопасности — прим. ред.) на обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — подчеркнул Песков.

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На уточняющий вопрос, делается ли что-то дополнительно, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

Покушение на словацкого премьера произошло 15 мая после заседания правительства. В политика несколько раз выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Напавшему уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение.

Нападение на премьер-министра продемонстрировало множество ошибок его охраны. Как рассказал телохранитель Дмитрий Фонарев, защитники должны были перекрыть возможные линии атаки и «работать тактически».

Сам Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Политик был в сознании, когда его доставили в больницу, но глава правительства оказался на волосок от смерти. Его состояние остается тяжелым.