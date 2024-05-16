Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо | 360°

Мир 16 мая 2024, 17:14 Может говорить, но сильно устает. Появились новые сведения о состоянии Фицо Избранный президент Словакии Пеллегрини: Фицо может разговаривать, но устает News Agency of the Slovak Republ/XinHua / Global Look Press

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Состояние премьер-министра Словаки Роберта Фицо, на которого совершили покушение, остается тяжелым. Об этом сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини, чьи слова привел ТАСС.

Глава правительства был на волосок от смерти. Пеллегрини разрешили поговорить с Фицо лишь несколько минут. Премьер в состоянии разговаривать, но сильно устает.

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«Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим», — рассказал Пеллегрини.

Премьер-министру Словаки проведут еще одну операцию. Брюшное кровотечение удалось остановить. Сейчас Фицо принимает разжижающие кровь лекарства.

Покушение на главу правительства совершили 15 мая после заседания кабмина. Когда премьер вышел к общественности, в него выстрелили несколько раз. Нападавшим оказался 71-летний писатель, активист либеральной партии Юрай Цинтула.