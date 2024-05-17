Фицо запомнил детали совершенного на него покушения | 360°

17 мая 2024, 00:12
Фицо запомнил детали совершенного на него покушения
Пеллегрини: Фицо помнит детали покушения и изумлен скоростью произошедшего
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Пострадавшего в больнице посетил избранный президент республики Петер Пеллегрини и рассказал об этом в эфире телеканала ТА3.
«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — отметил Пеллегрини.
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Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.
Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии, он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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