Фицо запомнил детали совершенного на него покушения | 360°

Мир 17 мая 2024, 00:12 Фицо запомнил детали совершенного на него покушения Пеллегрини: Фицо помнит детали покушения и изумлен скоростью произошедшего РИА «Новости»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Пострадавшего в больнице посетил избранный президент республики Петер Пеллегрини и рассказал об этом в эфире телеканала ТА3.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — отметил Пеллегрини.

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Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.

Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии, он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.