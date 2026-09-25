Захарова осудила санкции ЕС против экс-главы RT France Ксении Федоровой

Санкции Евросоюза против бывшего главного редактора RT France Ксении Федоровой — это политическая цензура. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По мнению дипломата, за этим актом стоит стремление Парижа придать легитимность решению о выдворении журналистки из Франции. Предлоги для этого Захарова назвала надуманными.

«Позорная для Запада ситуация вокруг попрания законных профессиональных прав К. В. Федоровой, что прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя, в очередной раз демонстрирует смехотворность притязаний коллективного Запада на некую эталонность в области защиты демократических свобод», — подчеркнула она.

Россия призвала международное сообщество осудить акцию устрашения против честной журналистики, а от УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ — дать оценку действиям Франции и ЕС в части соблюдения обязательств по свободе информации и выражения мнения.

Ранее Захарова называла невключение погибших российских журналистов в списки ЮНЕСКО проявлением нового расизма.