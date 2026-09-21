Невключение погибших российских журналистов в списки ЮНЕСКО есть не что иное, как проявление нового расизма. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на медиафоруме, приуроченном к 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNА), ее процитировал ТАСС .

Она отметила, что сведения об убийствах российских журналистов, которые совершают руками киевских боевиков, не включены в доклады ЮНЕСКО.

«Так почему же журналистов 1/5 суши, а именно столько занимает Россия места на земле, в эти списки убитых не включают? Это же и есть новый расизм», — заявила Захарова.

По ее словам, западные профессиональные объединения тоже молчат, хотя именно они первыми должны были встревожиться, ведь позиционируют себя как лидеры защиты свободы слова.

Ранее Захарова заявила, что Запад не отреагировал на заявление немецкого корреспондента об уничтожении русских солдат, потому что эта позиция отражает его реальный подход к конфликту.