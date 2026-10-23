360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

    Reuters: Австрия объявила 4 российских дипломатов в Вене персонами нон грата

    usemb.at
    Фото: usemb.at/Википедия

    Австрийские власти потребовали от четырех российских дипломатов, работающих в Вене, покинуть страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии.

    По данным ведомства, дипломатов объявили персонами нон грата из-за действий, которые, по оценке австрийской стороны, несовместимы с их официальным статусом. Они должны немедленно уехать из страны.

    Издание Profil уточнило, что причиной высылки стали якобы подозрения в шпионаже. Подтверждения этой информации нет.

    Посол России Андрей Грозов заявлял, что гражданское общество Австрии проявляет интерес к налаживанию контактов с российской стороной.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал страну о рисках для государственности в случае отказа от нейтралитета, закрепленного в юридических документах. Он обратил внимание, что Австрия в последнее время активно участвует в мероприятиях НАТО.

    Читайте также

    Навроцкий признал, что поляков пугают войной ради политических целей

    Интервью с Карин Кнайсль. Что осталось за кадром

    МИД Китая назвал переговоры единственным путем урегулирования кризиса на Украине

    Навроцкий признал, что поляков пугают войной ради политических целей

    Интервью с Карин Кнайсль. Что осталось за кадром

    МИД Китая назвал переговоры единственным путем урегулирования кризиса на Украине