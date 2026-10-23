Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Австрийские власти потребовали от четырех российских дипломатов, работающих в Вене, покинуть страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии.

По данным ведомства, дипломатов объявили персонами нон грата из-за действий, которые, по оценке австрийской стороны, несовместимы с их официальным статусом. Они должны немедленно уехать из страны.

Издание Profil уточнило, что причиной высылки стали якобы подозрения в шпионаже. Подтверждения этой информации нет.

Посол России Андрей Грозов заявлял, что гражданское общество Австрии проявляет интерес к налаживанию контактов с российской стороной.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал страну о рисках для государственности в случае отказа от нейтралитета, закрепленного в юридических документах. Он обратил внимание, что Австрия в последнее время активно участвует в мероприятиях НАТО.