В Австрии проявили интерес к контактам с Россией

Посол Грозов: бизнес и общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией

Гражданское общество и бизнес Австрии проявляют интерес к контактам с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Вене Андрей Грозов.

По его словам, чувствуется готовность поддерживать партнерские связи и большой интерес к стране.

«Сложностей с налаживанием контактов с представителями гражданского общества, делового мира, деятелями искусства, главами дружественных стран и зарубежных диппредставительств не испытываю», — рассказал дипломат.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в конце января принял верительные грамоты Грозова. Предыдущего российского посла Дмитрия Любинского назначили замглавы МИД России, в Вене его миссия продлилась 10 лет.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал Австрию о разрушительных последствиях для государственности страны в случае присоединения к НАТО.